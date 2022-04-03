İSKİ, barajlarla ilgili son durumu açıkladı

İSKİ Genel Müdürlüğü,3 Nisan 2022 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 88,59'e ulaştığını duyurdu.

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İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin yükselmesi taşkın tehlikesini ortaya çıkarmış, gerekli önlemler alınmaya başlamıştı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranında son durumu aktardı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 88

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında 2 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarının 2 milyon 995 bin metreküp olduğu belirtilirken, 3 Nisan 2022 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 88,59 olduğu bildirildi.

DAHA DA YÜKSELİRSE KONTROLLÜ SU VERİLECEK

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını, su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verileceğini duyurmuştu.