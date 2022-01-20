İSKİ’den baraj havzasına yapılacak otele itiraz

Çatalca'da 56 dönümlük araziye yapılacak otele İSKİ itiraz etti. Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı'nda turizm tesisleri için belirlenen 0.25'lik yapılaşma oranın aşıldığı, otele 0.50 yapılaşma hakkı verildiğine dikkat çekildi. Ancak İSKİ’nin itirazı çoğunluktaki AKP-MHP oyları ile reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel şahıs mülkiyetindeki 56 bin 302 metrekarelik boş durumdaki parselin imar planları geçtiğimiz yıl şubat ayında İBB Meclisi kararı ile değiştirildi.

Araziye park ve dinlenme alanı, ilköğretim okulu, özel sağlık tesis alanı, turizm tesisi alanı ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliğinde otel için ayrılan bölümde emsal (inşaat hakkı) 0.50, yükseklik 6 kat olarak belirlendi.

Özel hastane için ayrılan bölümün emsal oranı 0.40, yükseklik sınırı 5 kat olarak düzenlendi. “Büyükçekmece Gölü Havzası Uzun Mesafe Koruma Alanı” sınırları içinde kalan parsele ilişkin plan değişikliği kararı o dönem AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti ile geçti. Plan askıya çıkarıldığında İSKİ itirazda bulundu. İSKİ'nin itirazı karara bağlanmak üzere İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.

İSKİ: YAPILAŞMA SIRINI AŞILDI

İSKİ’nin itirazında; eski planda parselin 0.50 yapılaşma koşullarında, konut, okul, park ve yol alanında kaldığı aktarılarak yapılan değişiklik ile okul, özel sağlık tesisi ve emsal 0.50 yapılaşma değerinde turizm alanı şeklinde düzenleme yapıldığı kaydedildi.

2019 tarihli Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı gereği turizm alanında emsal değerinin 0.25'i aşamayacağı ancak plan değişikliği ile 0.50 emsal hakkı verilerek yapılaşma sınırının aşıldığı kaydedildi. Büyükçekmece Gölü Havza Koruma Planı gereği koruma alanı sınırlarının plana işlenmediğine de dikkat çekildi.

Havza koruma planı hükümlerine göre planın revize edilmesi gerektiği vurgulandı. AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile İSKİ'nin itirazı reddedildi. CHP-İYİ Parti grubu ret kararına katılmadı. Büyükçekmece Gölü Baraj Havzası'nda otel inşaatının önü açılmış oldu. Arazinin sahibi ise iş insanı Yılmaz Küçükçalık.

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