İskilipli Atıf’ı mezarı başında anan validen Uğur Mumcu’lu savunma

Vatan hainliği suçundan 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf'ı mezarı başında anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den bir skandal daha. Törene katılma gerekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun İstiklal Mahkemeleri hakkında kaleme aldığı köşe yazısının bir cümlesine atıfta bulunarak kendini savundu. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'tan da alıntılar paylaşan Vali Çiftçi, paylaşımında İskilipli Atıf hakkında bir kitap da önerdi.

İsmail AKDUMAN

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4 Şubat günü AKP Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk ile birlikte İskilipli Atıf için Atıf-Der tarafından düzenlenen anma törenlerine katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UĞUR MUMCU’NUN YAZISINI ÖRNEK GÖSTERDİ

İskilipli Atıf’ın, 31.07.1922 tarihinde Ankara’da kurulan İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edildiğini belirten Vali Çiftçi, bu mahkemelerin kuruluş amaçlarının asker kaçaklarını, askeri ve siyasi casusluk yapanları, Hıyanet-i Vataniyye Kanunu’na tabi suçları, rüşvet alan ve vurgunculuk yapanları, memuriyet görevini kötüye kullanıp halka zulüm ve kötü muamele yapanları yargılamak ve cezalandırmak olduğunu açıkladı.

Vali Çiftçi açıklamasında, “Savcı Necip Ali, İskilipli Âtif Efendi için, Şapka İktisası Hakkında Kanun’a muhalefetten dolayı üç yıl kürek cezası talep eder, mahkemenin hafifletici sebepleri, sanığın lehine hükümleri göz önünde bulundurup daha hafif bir ceza takdir etmesi beklenirken mahkeme heyeti idam kararı verir.

Uğur Mumcu’nun 11 Kasım 1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde, ‘İstiklal Mahkemeleri ‘mahkeme’ sayılmazlar. Bunlar savaş ve ihtilal dönemlerinde rastlanan anti-demokratik infaz kurullarıdır.’ yorumunu yapar.

“DİN MAZLUMU”

Bu şekilde haksız-hukuksuz yapılan muhakeme sonucu idama mahkum edilen İskilipli Âtif Efendi, Merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın tabiriyle, “son devrin din mazlumlarından” biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Bizim yaptığımız da sadece bundan ibarettir.

Rahmetli Sezai Karakoç Üstadımızın dediği gibi: “Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak” ifadelerini kullandı.

İSKİLİPLİ ATIF’I ANLATAN KİTAP ÖNERİSİ YAPTI

Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra da sosyal medya hesabından İskilipli Atıf’ı anlatan bir kitap önerisinde bulunması dikkat çekti. Kitabı “Güzel bir eser” olarak nitelendiren Vali Çiftçi, okunması için tavsiyede bulundu.

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