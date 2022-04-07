İsmail Koncuk Zafer Partisi’nden istifa etti

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi’nden istifa etti.

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2018 yılında İYİ Parti Adana Milletvekili olarak Meclis'e giren İsmail Koncuk daha sonra istifa ederek Zafer Partisi’ne katılmıştı…

Yaklaşık 4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Koncuk bugün de Zafer Partisi'nden istifa etti….

Twitter hesabından istifasını duyuran Koncuk, “4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Bir kaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiç bir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) April 7, 2022

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