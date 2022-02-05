Isparta elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler geldi mi?

Isparta'da 48 saati bulan elektrik kesintisi vatandaşları mağdur ederken elektrik dağıtımını üstlenen şirket tarafından kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95’ine an itibari ile enerji sağlanmıştır” ifadesi yer aldı.

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Isparta'da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi 48 saate yakın sürdü.

ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR MU?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’den kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı kapsamında kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği, kriz masası oluşturularak yoğun çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95'ine an itibari ile enerji sağlanmıştır” ifadesi yer aldı.

Kesinti ve arızayla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

*İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelimiz ve 75 araç ile müdahale edilmektedir. TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu, özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir.

Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin aboneye enerji verilemediğinin ifade edildiği açıklamada; bu sayının 16 bin aboneye kadar indirildi kaydedildi.

YAĞAN KAR VE ELEKTRİK KESİNTİSİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine tepki gösteren bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

Karla kaplanan Ayazmana Mahallesi'nde snowboard ile kayarak ilerleyen iki üniversite öğrencisi bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir grup öğrenci de kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken otobüsü arkasından itmeye çalıştı. Karla kaplanan evinin önündeki yola elindeki tuz dolu poşetle inen bir vatandaş da ‘Tuzlama çalışmalarına destek veriyorum' diyerek yola tuz serpti.