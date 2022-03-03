Isparta’da kar başladı, yine elektrik kesintileri yaşandı

Isparta'da gece etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu.

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Kentte dün saat 15.00 sıralarında etkili olmaya başlayan kar yağışı, saat 03.00’e kadar sürdü. Yağış nedeniyle yollardaki birikintilerin temizlenmesi için kent merkezinde belediye ekipleri, kürüme çalışması yaptı.

Isparta ile Burdur arasındaki ‘Dostluk Yolu’ olarak bilinen dağ yolu da saat 23.00 sıralarında kapandı. Ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından ‘Dostluk Yolu’ sabah yeniden açıldı.

Isparta- Eğirdir yolundaki Miskinler rampasında, TIR’ın kayarak yolu kapatması sonucu ulaşım bir süre aksadı. Eğirdir ile Aksu ilçelerini bağlayan yol, kar nedeniyle saat 22.00’den sonra yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Isparta- Afyonkarahisar yolunda Keçiborlu ve Göltaş rampası olarak bilinen güzergahta, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

ENERJİ NAKİL HATLARINDAKİ TELLER KOPTU

Öte yandan gece kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde, kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerin çalışmasıyla enerji yeniden bölgeye verildi. Bazı mahallelerdeki enerji nakil hatları ise karın ağırlığı nedeniyle koptu. Nakil hatlarındaki tellerin temasıyla kıvılcımlar oluştu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, sosyal medyada paylaştı.

Kent merkezinde buzlanma nedeniyle gece boyunca kazalar da meydana geldi.

EMO: ÖNCEKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Elektrik Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Güner Merdan, bugün yaşanan kesintilerin sebebinin şubat başında meydana gelen ve günlerdir süren kesintilerden kaynaklı olduğunu söyledi, “O zaman geçici çözüm buldular ama toparlayamadılar. Doğal olarak da hasar olan yerlerde elektrik kesintisi oldu. Geçen sefer olduğu kadar değil ama. Kalıcı bakım yapılmadı. Buna zaman yetmedi. Çok büyük bir alanda hasar meydana gelmişti. Tamir ettiler ama hatları yenileyemediler. Hatların sıfırlanması gerekiyordu.” dedi.

“ÖZEL FİRMA PARA KAZANAMAYACAĞI BİR İŞE GİRMİYOR”

Merdan, altyapının sürekli bakıma muhtaç olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Geçen olayda da belirtmiştim; Isparta'daki problem diğer yerlere de sirayet edecek. Çünkü ciddi altyapı çalışması gerekiyor. Bir de şu var tabii, özel firma para kazanmayacağı bir işe para yatırmak istemiyor. Altyapı bakımı vs getirisi yok çünkü. Bunun karşısında para alamayacak. Gerçi özel firma bir direk dikse bile parasını devletten alıyor ama kar edemeyeceği bir işe asla girmiyor.”

MUHTAR: GECE 03.00’TEN BERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Elektrik kesintilerinin yaşandığı Batıkent Mahalle Muhtarı Ahmet Çığrı da, “Şu anda kar yağmıyor. Mahallenin bir kısmında elektrik var bir kısmında yok. Gece 03.00'ten beri bu yaşanıyor. Şu anda ekiplerin çalıştığı haberini alıyoruz.” dedi.

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