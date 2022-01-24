İstanbul beyaza büründü: İşe gidenler zor anlar yaşadı

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah işe gitmek isteyenler güçlükle yola çıktı. Özellikle ara sokaklarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle haftanın ilk iş günü dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı.

Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı. Özellikle yokuşlardan çıkmaya çalışan vatandaşlar düşmemek için büyük çaba gösterdi.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultanlı sürücüler yolda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlarda kar lastiği olmasına rağmen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da hafta sonu başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Aralıklarla etkisini arttıran yoğun yağıştan dolayı yollar karla kaplanırken bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Gaziosmanpaşa’da yolcu almak için durağa giden boş İETT otobüse yolda kaldı. Otobüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Eyüpsltan’da da sürücüler biriken kar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kağıthane’de de gece boyu kar yağışı etkili oldu. Sabah bembeyaz kar örtüsüyle karşılaşan vatandaşlar işe gitmek için yola koyulurken araçlar park edildikleri yerde kaldı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Ara sokaklarda yollar kapalı kalırken ana Caddeler ulaşıma açıldı. Drone ile havadan fotoğraflanan Hamidiye Mallesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. DHA

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