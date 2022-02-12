İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli yük gemisi için kurtarma botları devreye sokuldu. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı” açıklaması yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 m. boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır.”

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