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İstanbul Boğazı’ndan ‘apartman’ geçti

8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yayınlanma: 15:44 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
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Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya’dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya’nın Venedik Limanı’na gitmek üzere Marmara Denizi’ne açıldı.  (DHA)

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