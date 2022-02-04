İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Medipol Üniversitesi belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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