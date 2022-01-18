İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaatlar 31.01.2022 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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