İstanbul Valiliği duyurdu: 8 Mayıs günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü (Bugün) bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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İstanbul Valiliği, 8 Mayıs günü (Bugün) bu yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.

Trafiğe kapatılacak yollar;

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi’ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar ise şöyle;

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.”

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