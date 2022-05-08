İstanbul Valiliği duyurdu: 8 Mayıs günü bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü (Bugün) bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 8 Mayıs günü (Bugün) bu yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
“İlimizde Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.
Trafiğe kapatılacak yollar;
Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi’ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar ise şöyle;
Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.”