İstanbul Valisi’nin fotoğrafı tartışma yarattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sel bölgesinde AKP İstanbul İl Başkanı ile birlikte basın açıklaması yapması tepki çekti. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına?" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağışın ardından Esenyurt'un Yeşilyurt ve Pınar mahallelerinde incelemelerde bulundu

Yerlikaya'nın incelemelerinin ardından yaşanan afetle ilgili basın açıklamasını AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte yapması tepki çekti.

“ŞİMDİ BU GÖRÜNTÜ KABUL EDİLEBİLİR Mİ?”

İBB CHP Grup Sözcüsü, Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın AKP İl Başkanı ile yaptığı basın açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

* “Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına?

* Sayın İstanbul Valimiz yanında AKP'nin İl Başkanıyla birlikte yoğun yağıştan etkilenen bölgede basın toplantısı düzenliyor. Şimdi bu görüntü kabul edilebilir mi?”

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “AKP İl Başkanı, partisinin İBB'de iktidarda olduğu 25 yıldır yapılmayan su taşkını mücadelesine, Sayın İstanbul Valisinin basın açıklamasında yer alarak katıldı” diyerek görüntülere tepki gösterdi.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, “Devlet bu değil! Devri iktidarımızda parti valisi ile değil, devletin valisi olduğunu bilen valilerle çalışacağız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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