İstanbul’da 900 bin adet captagon hap ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma yapan polis, düzenlediği baskında 144 kilo ağırlığında 900 bin captagon hap ele geçirdi. Operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmalarında elde ettiği bilgiler doğrltusunda yabancı uyruklu bazı kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

900 BİN CAPTAGON

Narkotik ekipleri, şüphelilerin bir otomobile uyuşturucu yüklediğini belirleyince harekete geçti. Seyir halindeki araç Esenyurt'ta durduruldu. Üç şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 144 kilo 740 gram captagon hap ele geçirildi. Ele geçirilen 900 bin hapın yurt dışından getirildiği belirtildi.

3 YANABCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin Suriye, birinin ise Lübnan uyruklu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

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