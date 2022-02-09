İstanbul’da barajlarda 1 günde rekor artış
İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.
İstanbul’da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı. İstanbul’da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü.
Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56’lar seviyesindeydi.
Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 54.64’dü.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI
İstanbul’un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:
Alibeyköy barajı: Yüzde 66.17
Büyükçekmece barajı: Yüzde 71.43
Darlık barajı: Yüzde 74.32
Elmalı barajı: Yüzde 100
Istrancalar barajı: Yüzde 100
Kazandere barajı: Yüzde 87.49
Ömerli barajı: Yüzde 94.37
Pabuçdere barajı: Yüzde 85.88
Sazlıdere barajı: Yüzde 44.95
Terkos barajı: Yüzde71.03
DHA