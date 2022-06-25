İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, pazar günü yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“*İlimizde 26 Haziran 2022 Pazar Günü saat 11.00 itibarıyla Beyoğlu ilçemizde geçici olarak kapanacak yollar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAPATILACAK YOLLAR
1. Sira Selviler Cd. Meşelik Sokaktan Taksim Meydan istikameti
2. Taksim Meydan (Büfeler Önü) – İstiklal Caddesine bağlanan yol
3. Refik Saydam Caddesinden Asmali Mescit Caddesine Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi
4. Balo Sokak – Turnacibaşi Caddesi keşisimi
5. Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi
6. Yeni Çarşi Caddesi, Kumbaraci Yokuşu, Turnacibaşi Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışik Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti
7. Yeni Çarşi Caddesi -İstiklal Caddesi keşisimi
8. Taksim Tünel Girişi İstiklale giriş
9. Mete Caddesi
10. Gümüşsuyu Caddesi
11. Billurcu Sokak
12. Divan Kavşağı
13. Kazanci Yokuşu
14. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar
15. Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar