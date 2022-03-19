İstanbul’da bir ilçe kara teslim oldu! Yollar kapandı
İstanbul'da kar bir ilçeyi esir aldı. Silivri'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları kapandı.
Karın etkisini arttırdığı Silivri'de her yer beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılardan sonra iki gündür aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler D- 100 karayolunda zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İlçe geneli beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.
Onlardan biri Danamandıra Mahallesi oldu.
EKİPLER YOLLARI AÇTI
Kapanan yollar, belediye ekipleri ile mahallelinin küreme çalışmalarıyla ve tekrar açıldı.