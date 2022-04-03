İstanbul’da doğalgaz patlaması

İstanbul Bağcılar'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

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Patlama, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

DOĞALGAZ BORUSUNDA PATLAMA

Yangın kısa sürede doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü.

Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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