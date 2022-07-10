İstanbul’da en fazla yağış Sarıyer’e düştü, dakikada 65 şimşek çaktı

İstanbul’da cumartesi 22.00 sıralarında başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların bu akşam 20.00 saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Dün geceden beri etkili olan yağışta Sarıyer’de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı. Esenyurt'ta Haramidere taştı, ev ve işyerlerini su bastı. Unkapanı, Yenibosna ve Yenikapı'da yollarda meydana gelen göllenmeler nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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İBB'ye bağlı AKOM'un meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.

DAKİKADA 65 ŞİMŞEK

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

HARAMİDERE TAŞTI

AKOM koordinasyonunda sahada gece nöbeti tutan İBB ekipleri, gelen ihbarlara anında yönlendirildi. Sahada 3 bin 179 personel görev aldı. Sarıyer, Darüşşafaka caddesinde yola düşen ağaç İBB İtfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esenyurt FSM Suyolu Caddesi'nde taşan Haramidere'ye İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, Unkapanı, Yenibosna, Yenikapı gibi kritik bölgelerde biriken su tahliye edildi, yollar trafiğe açıldı. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'E DÜŞTÜ

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış metrekareye 113 kg ile Sarıyer'e düştü. Sarıyer'i metrekareye 99 kg ile Büyükçekmece takip etti. Eyüpsultan'da metrekareye 96 kg, Şişli'de 78 kg, Beykoz'da 76 kg düştü. Diğer ilçelerde ise bu oran metrekareye 20-50 kg aralığında ölçüldü.

DÜN GECENİN BİLANÇOSU

İBB'nin müdahale ettiği olaylara göre İstanbul'da dün gece böyle geçti:

Avrupa Yakası genelinde, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Esenler, Başakşehir Güvercintepe ve Şahintepe Mahalleleri, Küçükçekmece Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Sarıyer ilçelerinde lokal ev ve işyerlerinde su baskını, rögar taşması yaşandı.

Esenyurt Devlet Hastanesi mevkii Pınar Mahallesi'nde Haramidere taştı.

Unkapanı Altgeçit göllenme meydana geldi 1 araç mahsur kaldı.

Aksaray Namık Kemal Altgeçit göllenme oluştu, 1 araç mahsur kaldı.

Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu Altgeçit'te göllenme meydana geldi.

Sahilyolu Zeytinburnu mevkii yolda göllenme oluştu.

BEYKOZ’DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki çanak antene saat 04.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bina boşluğunda yangın çıktı. Alevler binanın zemin katına sıçradı. Apartman sakinleri tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bina yöneticisi Muhammet Yüksel, “Yönetici olduğum için herkesi uyandırmaya çalıştım. Stresli bir gece geçirdik. Çanak antene bağlı olan bütün kabloların eridiğini biliyoruz. Televizyonu açtığımızda aşırı yüklenme olduğu bilgisi var. Şu an tam ne olduğunu bilmiyoruz rapor çıkana kadar. Çatıda aydınlık diye bir bölüm var bina boşluğu. Orada cam vardı o kırıldı. Dolayısıyla oradan yağmur akıyor aşağı doğru. Bu da bir tehlike unsuru” dedi.

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