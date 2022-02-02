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İstanbul’da esrarengiz kazı tekrar başladı: Olay yerine kimseyi almadı

Büyükçekmece'de  emniyet ekipleri tarafından boş bir arazideki kazı çalışması tekrar başladı

Yayınlanma: 12:58 - 02 Şubat 2022 Güncellenme:
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Pınartepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. (DHA)

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