İstanbul’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin, 2018-2021 yıllarında başka şahıslara ait 11 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları ve örgütün güncel yapısında faaliyette bulundukları tespit edildi.

Tespit edilen şüpheliler arasında 1 özel öğretmen, 2 ihraç öğretmen, 1 ihraç infaz koruma memuru, 2 sivil şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde yakalama, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucu 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.