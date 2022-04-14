İstanbul’da kadınların videolarını gizlice çeken sapık yakalandı

İstanbul’da kadınların fotoğraflarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin plaj ve sokakta çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepkiye yol açmıştı.

Habip ATAM

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İstanbul polisi kadınların sokakta gizlice videolarını çekip paylaşan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyada yayınlayan bir şüpheliyi daha belirledi.

Pakistan uyruklu Cüneyt R. isimli şüpheli Eyüpsultan’da yakalandı.

Plajda denize giren ve sokakta yürüyen kadınların görüntülerini çekerek paylaştığı belirtilen şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçu kapsamında çalışma yapıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde vapurda ve sokaklarda kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlayan iki Pakistanlı daha yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştı.

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