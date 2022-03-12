Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Kar etkisini artırdı

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Meteoroloji, İstanbul'la ilgili açıklamasında "Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor" dedi. Öte yandan, saat 21.30 sıralarında kentte yüzde 72 seviyesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de devam etti.

Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Cevizlibağ’da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi.

Beşiktaş’ta ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün çıkışında sürücüler aniden bastıran karla zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi.

Anadolu Yakası D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı.

METEOROLOJİ GECE SAATLERİ İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM’nin İstanbul’la ilgili açıklamasında da “Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

YÜZDE 30 ORANINDA UÇUŞ İPTALİ YAPILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır” denildi.

İETT de kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini belirterek, sefer iptal bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUN

İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre, saat 21.30 sıralarında kentte yüzde 72 seviyesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda karla kaplanan E-5 karayolunda sürücüler trafikte ilerleyemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken trafik durma noktasına geldi. Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.

İMAMOĞLU UYARMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili açıklama yapmıştı.

İmamoğlu, “Özellikle Anadolu Yakası’nda 30-50 santime kadar beklenen bir kar yağışından bahsediliyor. Meteoroloji uzmanlarımız boğaz çevresinde ve özellikle güneye doğru olan kısımda 15-30 santim civarında olmasını bekliyor. 30 santimlik kar kalınlığının görüleceği yerler içinde Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi hattın da bulunduğu ifade edelim” demişti.

“PAZARTESİ ŞİDDETİ AZALACAK”

Kar yağışının şiddetinin pazartesi günü itibariyle azalacağını belirten İmamoğlu, şunları söylemişti:

*İnşallah bu kar yağışının sadece bereketini konuşacağız. Barajlarımızın tarihi bir doluluk seviyesine ulaşacağını da bekliyoruz, umut ediyoruz. Tarıma katkılarını konuşalım.

*Kimsenin burnu kanamadan, hiç kimse bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatalım istiyoruz. Burada en büyük güvencemiz siz kıymetli hemşehrilerimizin bizimle olan dayanışması.

*Valiliğimizin aldığı ağır tonajlı araçlar, TIR’larla ilgili kısıtlılık süreci de bu zaman dilimine ciddi katkı sunacaktır. O bakımdan bütün hemşehrilerimizin bizim bu uyarılarımıza azami katkı sunmasını bekliyoruz.