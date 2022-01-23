İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Avrupa yakasında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, bazı kesimler yer yer beyaza büründü.

ART ARDA UYARILAR GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını ve kar kalınlığının 20 cm’ye kadar ulaşabileceğini duyurdu. İstanbul için de Meteoroloji saat verip yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer vermişti.

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