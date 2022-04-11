İstanbul’da koruyucusuz bariyer tartışması

Gazeteci Rauf Gerz'in motosikletiyle yaptığı kaza sonucu TEM otoyolunda bariyerlere çarparak yaşamını yitirmesi, İstanbul'da 'koruyucusuz bariyer' tartışmasını beraberinde getirdi.

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TEM otoyolu Sultangazi mevkiinde, 4 Nisan tarihinde 15.00 sıralarında yaşanan olayda, motosikletiyle seyir halindeki gazeteci Rauf Gerz hızla sağ şeride geçmeye çalışan bir aracın çarpmasıyla kontrolünü kaybetmiş, motosiklet kontrolden çıkarken Gerz, asfaltta sürüklenerek bariyerlerin ayaklarına çarparak yaşamını yitirmişti.

İSTANBUL'DA BARİYER TARTIŞMASI

Yaşanan olay ‘koruyucusuz bariyer' tartışmasını beraberinde getirirken, ‘Katil Bariyer İstemiyoruz' eylemleri yapıldı.

KARAİSMAİLOĞLU: BARİYERLERİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerinin yapımını tamamlayana kadar çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımı gerçekleştirdik. Bu yıl da 40 bin metreye kadar planlamıştık ama durumlar gösteriyor ki bunu çok daha fazla artırmamız gerekiyor” dedi.

Karaismailoğlu, 10 Nisan tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde ‘Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemleri' uygulandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Karaismailoğlu'nun bu açıklamasına “Bir motosiklet kullanıcısı olarak yapılan bu çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum” diye sosyal medyadan yanıt verdi.

“İBB ÖRNEK OLUYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise “İBB örnek olmaya devam ediyor” diyerek, İBB'nin daha önceden yaptığı çalışmalara işaret etti. Bu konuyla ilgili son olarak 28 Mart tarihinde bilgilendirmede bulunan İBB, motosiklet dostu bariyer uygulamasına başlanıldığını duyurmuştu.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Anadolu Yakası Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Emel Yükseliş Cengiz, “Anadolu Yakası'nda ilk etapta 9 kavşakta motosiklet dostu bariyer ilavesi uygulamalarına başlanmıştır. İlk uygulama noktası olarak da Kartal Kavşağı'nı belirledik” açıklamasında bulunmuştu.

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