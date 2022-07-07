İstanbul’da Kurban Bayramı için alınan önlemler açıklandı

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı için valilik koordinasyonunda alınan tedbirleri açıkladı.

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Valiliğin açıklamasında, “Bütün vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda; güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

TRAFİK KAZALARINA KARŞI ÖNLEM

Bayram süresince alınan önlemler şöyle açıklandı:

” 1. İçişleri Bakanlığımızın trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda, şehir içi ve şehirler arası yollarda yoğun trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri icra edilecektir.

2. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve toplu taşıma istasyonları ile eğlenme ve dinlenme yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır.

3. İl Sağlık Müdürlüğümüzce, ilimizdeki sağlık kurumlarında gerekli tedbirler alınacaktır.

KURBAN SATIŞ-KESİM YERLERİNDE DENETİM YOĞUNLAŞACAK

4. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmeleri için alınan önlemler titizlikle uygulanacak, kurban satış-kesim yerlerinde kontrol ve denetimler yoğunlaştırılacaktır.

5. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

GÖREV ALACAK PERSONEL SAYISI AÇIKLANDI

6. Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliği için:

İl Jandarma Komutanlığımız 6.795 personel ve 743 tim;

İl Emniyet Müdürlüğümüz 21.902 personel, 5.501 ekip ve 1 helikopter;

Sahil Güvenlik Komutanlığımız 27 unsur ve 208 personel ile görev yapacaktır.

7. Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim ekiplerimiz, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürecektir.

8. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

9. Vatandaşlarımız, acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla gerekli yardım hizmetlerine ulaşabilecektir.

112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, İtfaiye, AFAD, Orman)

153 İBB Beyaz Masa

174 Gıda Hattı

185 Su Arıza

186 Elektrik Arıza

187 Doğalgaz Arıza”

MARMARAY ÜCRETSİZ

Öte yandan, Marmaray trenlerinin 9 Temmuz saat 00.00'dan 12 Temmuz 23.59'a kadar ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

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