İstanbul’da motosiklet yasağı kalkıyor

İstanbul’da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere getirilen yasak kalkıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, şunları belirtti:

* Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir.

* Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.