İstanbul’da motosiklet yasağı kalkıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini açıkladı.
İstanbul’da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere getirilen yasak kalkıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, şunları belirtti:
* Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir.
* Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.