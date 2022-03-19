Abone Ol

İstanbul’da motosiklet yasağı kalkıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da motosiklet yasağı kalkıyor

İstanbul’da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere getirilen yasak kalkıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, şunları belirtti:

* Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir.

* Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.

Kanal İstanbul için kritik tarih: 24 Mart! Halk bir kez daha çağrı yaptı İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul için kritik tarih: 24 Mart! Halk bir kez daha çağrı yaptı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul Kadıköy Kanal İstanbul motosiklet pazar sosyal medya