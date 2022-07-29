İstanbul’da sevgilisini öldürmüştü… “Yanlışlıkla oldu” dedi

İstanbul’da kuaför Elif Güneş’i öldüren sevgilisi Koray G., gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin 24 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilirken “Ben katil değilim, yanlışlıkla oldu” diyen Koray G.’nin emniyet ifadesinde, “Araçtan inecekti. Korkutmak için silahı doğrulttum. O sırada ateş aldı” dediği öğrenildi.

Habip ATAM

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Ümraniye'de kuaför salonu bulunan Elif Güneş, kısa süre önce ayrıldığı 10 yıllık sevgilisi Koray G., tarafından 23 Temmuz'da silahla vurularak öldürüldü.

Elif Güneş'le son bir kez görüşmek ve sorunlarını çözmek için buluşan Koray G., tek kurşunla vurduğu sevgilisini hastane önüne bırakarak kaçtı.

ÜÇ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin peşine düştü.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin genç kadını Haydarpaşa Numune Hastanesine bıraktığı aracın Elif Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Güneş'in aracı Kadıköy'de terk edilmiş olarak bulundu. Araştırmalarda Koray G.'nin araçtan indikten sonra arkadaşlarının yanına gittiği anlaşıldı.

Koray G.'nin 4 arkadaşı gözaltına alınırken Serkan Ç., Yasin O. ve Atınç D. yardım ve yataklıktan tutuklandı.

SUÇ MAKİNESİ

Polis ekiplerinin 5 gün peşinde koştuğu cinayet şüphelisi dün Kadıköy'de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Koray G.'nin, emniyette 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polis kayıtlarında şüpheli hakkında 17 kez uyuşturucu, 3 hırsızlık, 2 kasten yaralama, 2 tehdit ve hakaretten işlem yapıldığı anlaşıldı.

‘YANLIŞLIKLA OLDU'

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin “Ben katil değilim, Elif'i konuşmak için kafeden aldım. Araçla seyir halindeyken aramızda tartışma yaşandı. Araçtan inmek istedi. Ben silahla korkutmak istedim. Ona doğrultunca ateş aldı” dediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin “Neden öldürdünüz” sorusu üzerine “İnsan sevdiğini öldürür mü? Ben katil değilim, doğruyu yazın, yanlışlıkla oldu.” dedi.

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