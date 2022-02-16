İstanbul’da suya zam yok

İstanbul’da artan maliyetler nedeniyle suya zam yapmak için olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurulu’nda çıkan gerilim ve saatlerce süren tartışmaların ardından zam teklifi reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplanan oturumunda, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. En son geçtiğimiz aralık ayında suya yüzde 17.80 oranında yapılan zammın ardından artan maliyetler nedeniyle yeni zam teklifi gündeme geldi. Genel kurulda İSKİ, su fiyatlarına için ortalama yüzde 60 zam istedi. İlk kademede yüzde 50, ikinci kademe için yüzde 69, üçüncü kademe için yüzde 80 zam önerildi. Ücretsiz insani su kullanım hakkını, 1.Kademe konutlara uyguladı. İSKİ teklifinde, atık suların uzaklaştırılması bedeli ile birlikte 0-10 metreküp arası 1. Kademe konut için birim fiyat 9.60 TL olarak talep edildi. Bu kademeye tanımlanan ücretsiz insani su kullanım hakkı nedeniyle faturalandırmanın 8.32 TL üzerinden yapılacağı hesaplandı. 11-20 metreküp arası 2. Kademe konutta birim fiyatı 14.10 TL, 21 metreküp ve üzeri için ayrı bir kategori belirlenerek birim fiyatın 15 TL olması istendi.

AKP-MHP GRUBU ÖNERİSİ: YÜZDE 43-55

Çoğunluktaki AKP-MHP grubu adına oylama öncesinde yapılan açıklamada İSKİ'nin yüzde 90 ile 175'lere varan fahiş bir zam teklifinde bulunduğu savunuldu. İnsani su kullanım hakkının kaldırılarak suya gizli zam yapıldığı da iddia edildi. İSKİ teklifi yerine yıllık TÜFE ve ÜFE oranında zam önerildi. Öneride, 0-15 metreküp arası 1. Kademe konutta birim fiyatı 7.99 TL, 16-30 metreküp arası 2. Kademe için 12.10 TL, 31 metreküp ve üzeri 3. Kademe için birim fiyat 13 TL, köylerde metreküp fiyatı 1.99, ortak sayaç konutta birim fiyat 12.10, işyerleri için 21.50 TL olarak belirlendi. Böylece bütün konut kademeleri için ortalama yüzde 43, işyeri ve diğer kullanım kademeleri için de ortalama yüzde 55 zam önerilmiş oldu. Ücretsiz insani su kullanım hakkı da 30 metreküpe kadar olan kısımda yani ilk iki kademe konuta uygulandı. Bu uygulama ile zam oranı konutlarda yüzde 25'e düştü.

DEĞERLENDİRME İÇİN ARA İSTENDİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Yüzde 90-175 zam oranı teklifinde bulunmadık, hiçbir yerde böyle bir ibare yok. Bizim böyle bir zam teklifimiz yoktur, bunu reddediyoruz. İnsani su kullanım hakkı 1. Kademe konutta var. Yüksek kullanımın olduğu ikinci ve üçüncü kademede uygulanmıyor” dedi. Balyalı AKP-MHP grubunun önerisinden şimdi haberdar olduklarını belirterek teknik değerlendirme için ara istedi.

“ZAM TALEBİ İLE GELMEDİK, RAKAMLAR YÜZDE 45 SAPTI”

Aranın ardından söz alan Balyalı “İSKİ genel kuruluna yeni tarife ayarlanması, zam talebi ile gelmedik. Olağanüstü genel kurul yapıyoruz. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik durum vatandaşları olduğu gibi kurumları da etkiliyor. Marketleri, elektriğe, doğalgaza gelen zammı görüyoruz. İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artış oldu. Bütçenin geçtiği aralık ayından bugüne büyük değişiklikler oldu, devasa farklar oluştu. 2022 bütçesindeki hizmet ve yatırımları yapabilmek için başka fiyatlar oluştu. Gider bütçesi 10 milyardı, yeni rakam ile 15 milyar TL'ye çıktı. Rakamlarda yüzde 45'lik sapma oldu. Bu yüzden bir süredir revize bütçe çalışması yapıyoruz. İSKİ de ekonomik şartlardan aynı şekilde olumsuz etkilendi. Doğalgazda yüzde 102.3 oranında artışa, elektrikte yüzde 283'lük, mazotta 135 artışın maliyetine katlanıyor. Kurumun; personel, işletme ve yatırım giderleri var. İşletme ve yatırım giderlerinde ortalama yüzde 120'lik maliyet artış yaşandı” dedi.

“İNTİKAMCI ANLAYIŞ”

AKP'nin ilk kademe için yüzde 25, ikinci kademe için yüzde 26, üçüncü kademe için yüzde 56, işyerleri için yüzde 44 zam önerdiğini aktaran Balyalı “Bu öneri kabul edilemez. Suyun maliyetinin altında bu rakamlar. Elektriğe bir gecede yüzde 107 zam yapıldığı bir ülkede AKP bize böyle bir tarife ile geliyor. Ak Parti grubu İBB ve İSKİ'ye ‘zarar etmeye devam edin, bu hizmetleri ve yatırımları yapmayın' diyor. Bu kurum ciddiyeti ile bağdaşmaz. Ak Parti, İSKİ'yi batırmak için özel bir çaba sarf ediyor. Böyle bir intikamcı anlayış ülke tarihinde görülmemiştir. Daha önce ‘İstanbul'da suya yüzde 40 indirim yaptığınız için özür dileyin istediğiniz zammı veririz' diyen anlayış bize ciddiyet, üslup dersi veriyor” dedi.

“ZAM TEKLİFİ YOKSA MECLİSİ DAĞITALIM”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “İBB'nin beceriksizliğini örtmek için olağanüstü çaba gösteriyor İSKİ. İSKİ'yi batma noktasına getiren İBB'nin beceriksiz yönetimidir. Bizim zam teklifimiz yok. Onlar teklif getirdi. Önerimize katılmıyorlarsa dağıtalım bu meclisi konusuz kalsın o zaman” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “İSKİ'nin yılda 1.3 milyar olan elektrik faturası 3 milyara çıktı. Bu maliyetlere İSKİ'nin katlanabilmesi mümkün değil. AKP'nin önerisi gerçeklerle bağdaşmıyor. İSKİ bu maliyetlerle yatırım yapamaz. Biz bu teklife ret vereceğiz” diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da “Trajik bir meclis yaşıyoruz. İkiyüzlü bir durumla karşı karışayız. Bu genel kurula bizi kim çağırdı? İSKİ'nin su zammı talebi var gelin görüşelim dediler. Tekliflerini geri çekiyorlarsa toplantı gündemsiz kalmıştır, toplantıyı dağıtabilirsiniz” diye konuştu.

ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan kavganın ardından meclise bir süre ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı. Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.

GRUPLAR AÇIKLAMA YAPTI

Oylamanın ardından Balyalı söz isteyince AKP'liler tepki gösterdi. Oturumu yöneten Okul, arada oturumun geri kalan kısmında konuşma olmayacağı yönünde karar alındığını hatırlattı. Balyalı kayıtlara geçmesi için söz istediğini belirtti ve tekliflerin CHP ve İYİ Parti'nin oylarına karşılık AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildiğini söyledi. Göksu da söz alarak “Aziz İstanbullular CHP'li İBB ve İSKİ tarafından su için yüzde 90 ve yüzde 175 arazında zam teklifi, AKP'nin yüzde 43 -55 teklifi CHP tarafından kabul edilmediği için Ak Parti grubu tarafından reddedildi. Ak Parti teklifi de CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmedi” dedi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise “Ak Parti teklifini biz reddetmedik. Kendileri geri çektiler. Göksu'nun söylediği zam oranları da doğru değil” açıklaması yaptı.

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