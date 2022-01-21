İstanbul’da üniversiteli genç kıza taşla saldırdı, serbest kaldı

İstanbul’da üniversite öğrencisi Aslı Gizem U. okuluna giderken dehşet dolu anlar yaşadı. Yanına yaklaşan tanımadığı bir kişi, yerden aldığı taşla genç kızın başına vurdu. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan üniversiteli genç korku içerisinde okuluna koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Habip ATAM

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İstanbul'da üniversite okuyan Aslı Gizem U. 20 Ocak günüokula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı.

Sınavı olduğu için acele eden genç öğrenci 07.30'da henüz hava aydınlanmadan Eyüp, Emniyettepe Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi.

Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, karşıdan gelen kişinin hareketlerinden şüphelendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Genç kız hızlı adımlarla ilerlerken yüzünde cerrahi maske, başında siyah şapka olan şüpheli yere eğilerek aldığı taşı bir anda genç kızın yüzüne doğru vurdu.

Kulağının üst kısmına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan genç öğrenci, korku ve panik halinde okula doğru koşmaya başladı.

İLK MÜDAHALE OKULDA YAPILDI

Hiç tanımadığı bir kişi tarafından başına aldığı darbe sonrası kendisini okula atmayı başaran Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı. Daha sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

‘TEK KELİME ETMEDEN BAŞIMA TAŞLA VURDU’

Yaşanan olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İfadesine başvurulan Aslı Gizem U., “Karşıdan geldi, tek kelime etmeden başıma taşla vurdu” diyerek saldırgana ilişkin eşgal bilgilerini verdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, SERBEST KALDI

Olay yerindeki kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 saat geçmeden şüpheliyi yakaladı.

Başka bir kadının da karnına taş attığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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