Silahla vurulan iki kişi ormana atıldı, jandarma kurtardı

İstanbul’da biri bacağından diğeri omzundan silahla vurulan 2 kişi, saldırganlar tarafından ormanlık alana götürülerek atıldı. Kan kaybı sebebiyle bayılan ikili, jandarma ekipleri sayesinde kurtarıldı. İki şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eyüpsultan'da 31 Aralık akşamı, devriye uygulaması yaparken, yanlarından geçen bir araç fark edildi. Şüpheli olarak değerlendirilen aracın plakası telsizle sorgulanırken, ekipleri aracın geldiği yöne doğru araştırma yaptı. Aracın ormanlık alandan çıktığını belirleyen ekipler, bu alana doğru yöneldi. Jandarma ekibi bir süre ilerledikten sonra, üzerleri çamur ve kanlar içerisinde yerde yatan 2 kişi fark edildi. Yaralılar için hemen sağlık ekipleri çağırıldı.

ÖNCE VURDULAR SONRA ORMANA GÖTÜRDÜLER

Hastaneye kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaşadıklarını ekiplere anlattı. İddiaya göre; 2 isim Beyoğlu'nda bir otelde kalıyordu. Otel sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi vardı. Otelden çıkmaları için baskı yapılması üzerine tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce otel sahibi A.A.'nın 3 arkadaşı da devreye girdi. A.A., F.A., G.E.ve M.A. yaralı bulunan ikiliyi önce silahla yaraladı, ardından ormanlık alana götürdü.

ARACI YIKADILAR AMA DELİLERİ KARARTAMADILAR

Ormandan yola çıkmaya çalışırken baygın düşen, jandarma devriye ekibi sayesinde hayatta kalan 2 yaralıyı vuranların yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin araç plakalarını da sorguladı. Bir “Rent a car”dan kiralandığı anlaşılan araç incelendi. Aracın delillerin karartılması için temizlendiği belirlendi. Ancak mağdurlara ait izler bulunduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine otel sahibi A.A. ve arkadaşı F.A. gözaltına alındı. Olay yeri inceleme timleri tarafından otelde yapılan incelemede M.Ç.ve A.K.G.'ye ait kan lekeleri, bir poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine bulundu. Otelin yakınlarındaki çöp konteynırına dahi bakan ekiplerince üzeri kanlı 2 tekli koltuk bulundu.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan A.A. ve F.A. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken diğer şüphelilerle ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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