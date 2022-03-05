İstanbul’da “Zeytinime Dokunma” eylemi

Aralarında Greenpeace Akdeniz, Kuzey Ormanları Savunması ve TEMA’nın da bulunduğu çevre örgütleri, İstanbul’da zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik değişikliğini protesto etti. Çevreciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na zeytinlerin sonu anlamına gelecek olan bu düzenlemeyi bir an önce geri çekmesi çağrısı yaptı.

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Greenpeace Akdeniz, Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye Ormancılar Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Yok Oluş İsyanı, 350 Türkiye, Youth for Climate, İklim Öncüleri ve TEMA üyeleri Beşiktaş Kartal Heykeli önünde eylem yaptı. Eylemde çevre örgütlerinin ortak “Zeytinime Dokunma” bildirisi okundu.

Greenpeace gönüllüsü Öykü Ay ve Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Esra Balbay tarafından okunan bildiride “Ölmez ağaç zeytin bir kez daha tehdit altında. Türkiye'nin zeytinlikleri, bir kez daha madencilik faaliyetleri için yok edilmek isteniyor.

1 Mart'ta, Maden Yönetmeliği'ne eklenen bir maddenin Resmi Gazete'de yayınlanması ile zeytinlerin kömür madenciliği için yok edilmesinin önü açıldı. Bu, zeytinliklerin kömür madenciliği için yok edilmesi ve iklim krizinin ana sebebi olan kömür yakımıyla elektrik üretimine bağımlılığın devam etmesi anlamına geliyor” denildi.

Bildiride ayrıca, tüm dünyanın terk ettiği çağ dışı bir enerji üretim biçimi için zeytin ağaçlarının yok edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: “GERİ ÇEKİN”

Bu yönetmelik değişikliğinin “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”a da aykırı olduğuna dikkat çekilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na zeytinlerin sonu anlamına gelecek olan bu düzenlemeyi bir an önce geri çekmesi çağrısı yapıldı. Bildiride şunlar kaydedildi:

“Zeytin yaşamdır, gelecek garantimizdir. Zeytininin yasal koruması, tam 20 yıldır çeşitli yasa ve yönetmelik değişiklikler aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Oysa zeytinliklerimiz, dünyadaki zeytinlik alanlarının yüzde 8,3'ünü oluşturuyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde bizi dünyadaki ilk 5 ülkeden biri yapıyor. 159,38 milyon meyve veren ağacı ile, geleceğimiz için gıda ve karbon yutağı anlamında iklim kriziyle önemli bir savunma mekanizması 320 bin aileye geçim kaynağı sağlıyor.

Soruyoruz; maden ve enerji şirketleri ayrıcalıklı bir grup mu? Bu açıklamanın yazıldığı saatlerde, yeni bir yönetmelik değişikliği ile sit kapsamındaki koruma alanları üzerinde de elektrik üretim hatları dahil olmak üzere çeşitli altyapı inşaatları yapılmasının önü açıldı. Bu değişiklik, iklim krizi çağında doğal ve kültürel alanlar için bir koruma kalkanı olan sit kapsamının aşındırılması anlamına geldiği için kaygı vericidir.”

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