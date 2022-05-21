İstanbul’daki rüşvet operasyonunda: 32 tutuklama

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 32 kişi tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında “örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 198 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 160 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından, 43'ü memur olan toplamda 124 şüpheli “rüşvet” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 11'i memur olan 36 şüpheli ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden 27'si memur olmak üzere toplam 32 kişinin tutuklanmasına, 128 kişi hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İlginizi Çekebilir Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 124 şüpheliye tutuklama talebi