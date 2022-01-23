İstanbul’daki üniversitelerde eğitim ve sınavlara ara verildi
İstanbul Valiliği, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:
* Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir.