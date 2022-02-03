İstanbulkart’a zam

İBB şirketi Belbim A.Ş, İstanbulkart’ın satış bedeline küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle zam yapıldığını açıkladı. 13 TL’lik anonim İstanbulkart bedeli 25 TL’ye çıktı. Açıklamada, kart maliyetinin 35 TL'ye çıktığı, artışın maliyetin altında yapıldığı belirtildi.

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İstanbulluların toplu taşıma araçlarında kullandığı ulaşım kartı ücretlerine zam geldi. İBB şirketi Belbim A.Ş tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara paralel olarak artan İstanbulkart maliyetinin 35 TL seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada “Daha önce de yaptığımız gibi kart fiyatlarımızı maliyetlerin altında tutmakla beraber geldiğimiz noktada bir fiyat artışı yapma ihtiyacı doğdu. Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda 3 Şubat 2022 tarihi itibari ile anonim İstanbulkart fiyatı 25 TL olacak şekilde belirlenmiştir” denildi. Anonim İstanbul kart ücreti 13 TL’den 25 TL’ye çıkarken; Adakart, indirimli İstanbulkart, Mavi Kart, ücretsiz kart ücretleri de 20 TL'den 35 TL'ye yükseldi.

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMA

Açıklamada “Mevcut kartlarınızı muhafaza ederek ve/veya fiziksel karta ihtiyaç duymadan ücretsiz ‘İstanbulkart Mobil' uygulamasını kullanabileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz” uyarısı da yapıldı.

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