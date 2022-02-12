‘İstanbul’un göbeğinde çok tehlikeli işler yapılıyor’

4 sığınmacının yaşamını yitirdiği patlama yaşanan imalathane önünde açıklama yapan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan, "Patlama adeta geliyorum demiş. İstanbul’un göbeğinde konutların arasında çok tehlikeli işler yapılıyor” dedi.

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İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak'ta bulunan tekstil imalathanesinde patlamadan kaynaklı yangın sonucu yabancı uyruklu 4 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar, olayın yaşandığı yerin önünde basın açıklamasında bulundu. Eylemde ‘Mülteci susar sen susma', ‘Fıtrat değil cinayet' pankart ve dövizleri açıldı.

“İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER YAPILIYOR”

Basın açıklamasında bulunan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi – Disk/Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, “Yaşanan mülteci cinayetlerine sessiz kalmayacağız. Bu sürecin her aşamasında takipçisi olacağız. Açıklama öncesi bölgede yapmış olduğumuz görüşmelerde patlama adeta geliyorum demiş. İstanbul'un göbeğinde konutların arasında çok tehlikeli işler yapılıyor” dedi.

Seyit Aslan, açıklamasına şöyle devam etti,

“Emniyet ve ilgili kurumlara yaşanan süreçle ilgili bilgi istedik vermekten kaçındılar. İstanbul'da hangi atölyenin kapısını aralasan mutlaka bir mülteci dramıyla karşılaşılır. Ya kimlikleri elinde alınmıştır, paralarına el konulmuştur, çok kalabalık ortamlarda bir arada yaşamaya ve barınmaya zorlanmıştır. Üstlerine kapılar kilitlenmiştir.”

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