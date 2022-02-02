İstanbul’un kalbine bir hançer daha…

Tarihi Süleymaniye Camisi’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait bina inşaatının son hali tepkilere neden oldu. Cami silüetini bozduğu gerekçesiyle inşaata tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!" dedi.

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Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş Mahallesi'nde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmaların hedefi oldu.

İBB’DEN TEPKİ

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor” bilgilerini verdi.

“ZULÜMDÜR, YAPMAYIN!”

Polat, “İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın! “ diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN, ‘BİTİNCE BAMBAŞKA OLACAK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Şubat 2019 günü katıldığı bir televizyon programında İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirterek “Bütün o tarihi eserler vesaire, oralar şu anda Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” ifadelerini kullanmıştı.

“BİZ BU ŞEHRE İHANET ETTİK” SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

2017 yılında yaptığı bir konuşmasında Erdoğan, “Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” demişti.

ZEYTİNBURNU’NU HATIRLATTI

Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu için Zeytinburnu'ndaki gökdelenler de uzun süre tartışılmıştı. ‘Ucube binalar' olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık dikkat çektiği binalar, 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği hükümle yasallaşmıştı.

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