İstanbul’un tüm ilçelerinde ‘Zam Duvarı’ açıldı
CHP'nin İstanbul'un meydanlarında açtığı 'Zam Duvarı'na vatandaşlar faturalarını asmaya başladı.
CHP, İstanbul'un 39 ilçesinin meydanlarında vatandaşların özgürce tepkisini paylaşabilmesi için ‘Zam Duvarı' açtı.
Zam panosu altında vatandaş fahiş fiyatlı faturalarını asarken, ‘Söz Senin' başlığı altında ise düşüncelerini yazıyor.
CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.