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İstanbul’un tüm ilçelerinde ‘Zam Duvarı’ açıldı

CHP'nin İstanbul'un meydanlarında açtığı 'Zam Duvarı'na vatandaşlar faturalarını asmaya başladı.

Yayınlanma: 18:23 - 12 Şubat 2022 Güncellenme:
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CHP, İstanbul'un 39 ilçesinin meydanlarında vatandaşların özgürce tepkisini paylaşabilmesi için ‘Zam Duvarı' açtı.

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Zam panosu altında vatandaş fahiş fiyatlı faturalarını asarken, ‘Söz Senin' başlığı altında ise düşüncelerini yazıyor.

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CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.

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