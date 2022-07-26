İstifa eden AKP’li başkan hakkında DEVA Partisi’nden soruşturma talebi

Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesi Başkanı Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. DEVA Partisi İl Başkanı, belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması için istifa eden başkan hakkında savcılığın soruşturma açması gerektiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. AKP'li Tutaşı'nın istifasıyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğdu, usulsüzlüklerle anılmamış bir yapının oluşması için ilçede sandıkların kurulması çağrısında bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANI ÜZERİNDE BASKI KURUP İSTİFA ETTİRDİLER”

Artuklu Belediyesi'nde belediye başkanı ve AKP'li meclis üyeleri arasındaki çekişmelerden dolayı ilçe halkının uzun süredir hak ettiği hizmetleri alamadığını belirten DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğdu, şöyle konuştu:

* “Ancak nihayetinde seçilmiş bir belediye başkanının sağlık durumu gerekçe göstererek istifa etse de bu istifanın yukarıdan zorlandığını biliyoruz. Hatta istifa etmek istememesine rağmen sıkıştırılması sonucunda istifa ettirildiği yönünde bilgiler aldık. Gelinen durum bu maalesef. Parti içerisindeki çekişmelerin ve sıkıntıların bedelini sadece Artuklu ilçesinde yaşayan hemşehrilerimiz ödemeye devam ediyor.

* Demokrasilerde zorlayarak bir belediye başkanının istifa ettirilmesi doğru değil. İstifa bir irade beyanıdır. Bir takım gerekçelerle belediye başkanının üzerinde baskı kurup onu istifaya zorlamak da demokrasilerde pek açıklanacak bir durum değildir. Belediye içerisinde yaşanan usulsüzlükler duyuldu ve biliniyor daha önce AK Parti kendi müfettişlerini de göndermişti.

* Ak Partili yetkililer bu istifayla ilgili halkın karşısına çıkıp ‘yaptığımız araştırmalarda belediye içerisindeki bir takım usulsüzlükler var biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz bu nedenden dolayı belediye başkanının istifasını istiyoruz' deselerdi az önce yaptığım değerlendirmelere gerek kalmadan bir netice ortaya çıkacaktı.

* Ancak eğer ortada tespit edilen yolsuzluklar varsa ki var hem bunu soruşturmadan hem de bu durumun üstünü kapatarak hem de gayri hukuki bir şekilde belediye başkanının istifasını istemek bir yanlışı başka bir yanlışla kapatmaya çalışmaktan başka bir şey değildir…”

“BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMALI”

Belediye başkanının meclis üyeleriyle anlaşmazlığından dolayı istifa ettirildiğini öne süren Aydoğan, şunları belirtti.

* “Ak Parti, buradaki yolsuzluklar ayyuka çıktığı için bir adım atmadı. Meclis üyeleriyle belediye başkanı arasındaki anlaşmazlıklar üzerine bir adım attı ve bu çok daha vahim bir durumdur. Keşke yolsuzluklarla mücadele etmek amaçlı bir adım atılmış olsaydı. Ama menfaat çatışmasından dolayı Ak Partinin bir tarafı seçmek zorunda kalmış olmaları daha üzücü bir durum.

* Bütün bu yolsuzluk ve şaibelerin gölgesinde istifa eden belediye başkanının ardından ve bu şaibe ve yolsuzluklardan etkilenmemiş bir yapının göreve gelmesi için ilçedeki vatandaşlarımızın önüne sandıklar konulmalıdır. Ancak bunun yerine yine farklı yollara gidileceğinin endişesini taşıyorum.

* Belediyede bu tür yolsuzluklar ve şaibeler varken savcılığın bir soruşturma başlatması eğer bir suç ortada yoksa bu insanın lekelenmeme adına da hizmet eder. Bu anlamda bütün şaibelerin ortadan kalkması ve ortada bir suç var muhatapların yargılanmaları elbette ki demokratik ve hukuk devletinde bir gerekliliktir. Belediyede yapılan işlerin şeffaf ve görünür olabilmesi için belediye başkanının hakkında soruşturma açılması gereklidir.”

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