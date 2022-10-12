İstiklal Caddesi’nde kaymakamlıkta görevli polisten intihar girişimi
Beyoğlu Kaymakamlığı'nda nöbet tutan polis memuru silahıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan polis kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı'nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı.
Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.(DHA)