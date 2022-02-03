İstiklal Caddesi’nde turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

İstanbul İstiklal Caddesinde seyyar parfüm satıcıları, parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat dövüp başında parfüm şişesi parçaladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında İstanbul'un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir parfüm satıcısı caddede yürüyen iki turistin yanına gelerek kendilerine parfüm satmak istedi. Turistler parfüm almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu ve turistlere saldırdı.

TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE PARÇALADILAR

Turistlerden biri bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtı. Dışarıda kalan turistle, satıcılar arasındaki kavga devam etti. Parfüm satıcıları, turiste peş peşe vurarak yere düşürdü. Yere düştükten sonra da turisti darp etmeye devam eden satıcılar, yüzünde ve başında defalarca parfüm şişesi parçaladı.

Aldığı darbelerle kendinden geçen turist yerde, yüzü kanlar içerisinde kaldı. Parfüm satıcıları hızla olay yerinden uzaklaşırken, turistin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı haldeki turist ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Akdağ “15 dakika önce parfümcüler ve Araplar arasında bir tartışma çıktı. Büyük bir ihtimalle parfüm satmak istediler ama Araplar almadı. Ağız dalaşına girdiler, sonra kavga etiler.

Burnundan çok kan akıyordu, büyük bir ihtimalle burnu kırıldı. Bir değil, birkaç tane parfüm şişesi yüzüne geldiği için dengesini kaybetmişti. İlk müdahaleyi yaptık, tampon uyguladık. Sonra da ambulans götürdü, İnşallah kötü bir şey çıkmaz.

Bunlar hoş bir şey değil, burası İstiklal Caddesi. Bir insan almak istemiyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Bunlar ayık gezmiyor ki zaten, sıkıntı orada. Problem bundan kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonra olmaz” dedi.

“BIKTIK BUNLARDAN”

Parfüm satıcılarından şikayetçi olduklarını söyleyen Mehdi Azimi ise “Gelip zorla adama parfüm satmak istiyorlar. Bu nasıl bir şekil ağabey, böyle bir şey mi olur? Taksim'in o tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor, bu tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor. Bir de adamlara orijinal diye dandik mal satıyorlar. Ağabey, artık biz bıktık” diye konuştu.