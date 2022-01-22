İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstinye Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim üyesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstinye Üniversitesi belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Adaylar, 04.02.2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirebilecek.
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