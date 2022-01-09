İYİ Parti kayıp taşların peşini bırakmıyor, bu kez de dev pankart asarak sordu

Uşak’ta döşendiği kaldırımdan sökülerek ortadan kaybolan 150 TIR kaldırım taşının akıbeti henüz ortaya çıkmadı. Belediye başkanına yazılı olarak taşların yerini soran İYİ Partililer bu kez parti binasına dev bir pankart asarak konuyu gündemde tutmaya çalıştı. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Selami AYDIN

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AKP'li Uşak Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu kenarına döşenen 9 kilometrelik kaldırıma sahip çıkamadı. Kısa süre önce kaldırım taşlarının yerinden sökülerek götürüldüğü ortaya çıktı.

Konuyu İYİ Partili belediye meclis üyeleri yazılı olarak AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a sordu. Çakın'dan yanıt alamayan İYİ Partililer işin peşini bırakmadı.

PARTİ BİNASINA PANKART ASTILAR

Kaybolan 150 tır taşın kimler tarafından çalındığının ortaya çıkarılmasını isteyen İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Özdemir Mahallesindeki parti binasına dev bir pankart astı. Pankartta “150 TIR kaldırım taşı nerede?” diye soruldu.

SÖZCÜ'ye konuşan Savaş işin peşini bırakmayacaklarını belirterek, “Hafta başında konunun araştırılması için suç duyurusunda bulunacağız. Kaldırım taşlarının bile götürü noktasına gelmesinin mizahi ve ironik tarafı var. Toplum daha önce her türlü şeye tanık olmuştu ama bunu ilk kez görüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

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