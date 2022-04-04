İYİ Parti’den Akşener’i hedef alan Süleyman Soylu’ya sert tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üretici enflasyonundaki artışın son 27 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirten Dervişoğlu, “Görülüyor ve anlaşılıyor ki, iktidar rakamlarla oynamaya devam ediyor ve bunun herhangi bir faydasının olmadığını da henüz idrak edebilmiş değil. Enflasyonla mücadele polisiye tedbirlerle ve rakamlarla oynayarak yapılmaz. Arzı arttırmadan enflasyonu düşürebilmenin ekonomi ilmi açısından imkanı yoktur. Üretimi artıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle gıda enflasyonunun önlenebilmesi için de çiftçinin desteklenmesi, ithalata harcanan paranın çiftçiye destek olarak verilmesi lazımdır” diye konuştu.

“KURTULUŞ GENEL SEÇİMDİR”

Türkiye’de açlık sınırının altında 23 milyon insan yaşadığını belirten Dervişoğlu, “Bunun 7.5 milyonu çocuktur. Halinden memnun insan neredeyse yoktur. Asgari ücretle geçinen insanlar açlık ve yokluk sınırı arasında gidip gelmekte, tenceresini kaynatamamakta, mübarek Ramazan ayında yardıma muhtaç bir biçimde yaşamaktadır. Bu iktidarın ekonomi yönetimi altını çizerek söylüyorum tüm kesimleri mahvetti. Bu beyler iktidara geldiğinde 1 çeyrek altın alınan parayla bugün 1 kilo domates, 1 kilo salatalık alınamamaktadır. Türkiye’nin kurtuluşu açısından yapacağınız tek şey, genel seçimdir” değerlendirmesini yaptı.

“BU DEĞİŞİKLİK İKTİDARIN SONU OLUR”

Dervişoğlu, seçim kanunu değişikliği değişikliği için ise şu tespitleri yaptı:

*Hiçbir iktidar milletin gözünden düştüyse kanun yapma gücüyle kendini kurtaramaz. Geçmiş dönemlerde benzerlerini çokça yaşadığımız gibi yaptıkları değişiklik de bu iktidarın sonu olacaktır.

“BİZE DEĞİL ÇETE LİDERLERİNE LAF YETİŞTİRSİN”

İYİ Parti lideri Akşener’in polislerin ağır çalışma koşullarını gündeme getirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu konuda bir iyileştirme yapılacağını açıkladığını ifade eden Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İYİ Parti liderini hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Polisin çalışma koşullarının düzenlenmesi için söylediğimiz laflardan neden bu denli alınganlık gösteriyor anlayabilmiş değilim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya buradan sesleniyorum. Bize laf yetiştireceğine şemsiyeleri altına saklandığı, çete liderlerine laf yetiştirmesini söylüyorum. İYİ Parti’nin Genel Başkanı’na ve İYİ Partililere laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Daha da ileri gidiyorum, haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda bir müjde paylaşmak istediğini söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in 7 Nisan Perşembe günü İzmir’e geleceğini ekledi.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Bunlar parti içi meselelerdir. Her kongreden sonra siyasi partilerde değişiklikler olabilir. Bu tartışmanın yaşanması aslında İYİ Parti’nin demokrasi anlayışından kaynaklı bir durum.

*Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz. İki yerde kamuoyu kilitleniyor, oysa Başkanlık Divanı’nda birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar. Koray Bey’in durumu malum.

“SİYASİ PARTİLERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

*Koray Bey bu partinin kurucusu ve herkes tarafından kabul edilmiş bir şahsiyet. ‘Teşkilat Başkanlığı yapar mısın?’ diye bana sorsanız, bu yaşta böyle bir göreve talip olmam.

*Çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey bunu parti kurulduğundan beri yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey’in bir makamdan alınıp başka bir makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim partimizde tartışılmıyor. Koray Bey’in Divan’daki yerinin değişmesi O’na olan sevgimizi ve saygımızı azaltmaz.

“Yavuz Ağıralioğlu Bey de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır” diyen Dervişoğlu, “Partimizin TBMM’ye geldiği itibaren de Sözcü nitelikli sıfatları vardır. Ben onunla halef-selefim. Grup Başkanvekilliği ve Parti Sözcülüğü yaptı. Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yavuz Ağıralioğlu Bey boşta birisi değil, partimizin milletvekilidir. Hala bulunduğu konum itibariyle de hem kendi adına hem de partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme selahiyetine sahiptir.” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'den yangın çıkışı: İktidar araştırma önergelerimizi her defasında yanıtsız bıraktı