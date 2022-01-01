İYİ Parti’li Aydın: İYİ’ler yeni yıla rekorla girdi

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 2018'de 109 bin olan üye sayısının 2021 yılı sonunda 511 bin 734'e ulaştığını gösteren bir grafik paylaşarak, "İYİ'ler yeni yıla rekorla girdi. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Milletimiz bize güveniyor." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın sosyal medya hesabından 2018 ile 2021 yıları arasında partiye üye olanların sayısındaki artışı gösteren bir grafik paylaştı.

“İYİ’LER YENİ YILA REKORLA GİRDİ”

Partiye üye olan kişi sayısındaki artışa dikkat çeken Aydın, “İYİ’ler yeni yıla rekorla girdi. Bu rakamlar tahmin değil; yüzde yüz gerçek! İYİ Parti’mizin 2018’de 109 bin, 2019’da 241 bin, 2020’de 327 bin olan üye sayısı; 2021 sonunda 511 bin 734’e erişti. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Milletimiz bize güveniyor. #MilletBiziÇağırıyor” paylaşımında bulundu.

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