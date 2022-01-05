İYİ Partili Kavuncu’dan Erdoğan’a cevap

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün..” sözlerine tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında muhalefeti hedef alarak, “Bunların ahlaksızlığına, edep dışı ağızlarına biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle alırsınız. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.” ifadelerini kullanmıştı.

“MİLLETİN AHI VAR”

Erdoğan’ın sözlerine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kavuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu millet sizi provokasyon çabalarınız için gündeme getirdiğiniz gibi sokağa dökülerek değil, demokratik şekilde, sandıkla gönderecek.Çünkü emeklinin, çiftçinin, esnafın, öğretmenin, gencin, yaşlının, kısacası #MilletinAhıVar.”

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