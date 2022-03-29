İzmir’de çocuk heykellerine üçüncü saldırı

İzmir'in Dikili ilçesinde 75. Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başları kırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saldırgan, heykeldeki dört çocuğun başlarını tekmeyle kırıp, denize attı. Çocuk heykellerine daha önce de iki kez saldırıda bulunulmuştu.

Sozcu.com.tr

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Adnan Menderes Caddesi üzerindeki 75. Yıl Parkı’nda yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark edip, durumu Dikili Belediyesi’ne bildirdi.

Parktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş dört çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığını belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntülerden, heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp, aldığı heykel başlarını denize attığı da tespit edildi. Olay anında parktaki sokak köpeklerinin şüpheliye doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı. Belediye ekiplerinin şikayetiyle harekete geçen polis, kamera kayıtlarından yola çıkılıp, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

75. Yıl Parkı’na geçen yıl ‘Yaşayan Heykeller’ adıyla yerleştirilen çocuk heykellerine daha önce de iki kez saldırıda bulunduğu belirtildi. (DHA)

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