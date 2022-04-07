Meral Akşener’den emekli maaşı sözü

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, sürdürdüğü yurt gezileri kapsamındaki son durağı İzmir'in Menderes ilçesi oldu. Akşener, "Gelirsek ilk yapacağımız iş; 2500 liraya fikslenen emekli maaşlarının tümünü asgari ücret seviyesine çıkarmak olacak" dedi.

Gökmen ULU

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bugün İzmir’de devam etti. İlk durak olarak Menderes ilçesine giden Akşener, “Gençliğin umudu Meral Akşener”, “Başbakan Meral” sloganlarıyla karşılandı. Eline mikrofon alarak kendisini karşılayanlara seslenen Akşener, ardından esnafın sorunlarını dinledi.

“Hakkınızı bana helal edin. Allah sizlere karşı beni utandırmasın. Cenabı hak, size karşı yalan söyleyenlerden eylemesin. Verdiği sözü unutanlardan da eylemesin. Saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin, burada kalmayı nasip etsin” diyerek konuşmasına başlayan Akşener, iki yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini ve bu ziyaretlerden çok şey öğrendiğini belirtti.

“SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU HATIRLATMAK İÇİN YOLLARDAYIZ”

Seçmenin velinimet olduğunun unutulduğunu savunan Akşener, vatandaşlara şöyle hitap etti:

Ağalara, birlikte hatırlatacağız. Ben dahil herkesi karşınızda ‘hazır ol'da durduracaksınız. Siz seçmenseniz. Siz olmazsanız hiçbir şey yok. Esnaf bu ülkenin bel kemiği ise, müşteri onun için velinimetse bize, hepimize seçmenin velinimet olduğunu anlatmak ve hatırlatmak için yollardayız.

“BU ÜLKENİN İMKANLARI HERKESE YETER”

Vallahi A Haber bizi takip ederken fıtık oldu. Yandaş basın tur atarken felç geçirdi. Tiyatro dediler, onu dediler, bunu dediler ama sizle beraber el ele tutuşup Allah nasip eder de ne zaman yapılırsa, ister vaktinde ister önce, o seçimde sandıkta bu arkadaşları, bu harami düzeni attaya hem de demokrasiyle göndereceğimizi bildikleri için vazgeçtiler, pes ettiler. Onlar, bir illüzyonda yaşayadursunlar, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Onlar vatandaşı, medya eliyle milletimizi propaganda faaliyetleri neticesinde aldatmaya gayret ededursunlar, biz sizin dertlerinizi, onlara dair çözümlerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülke çok büyük, bu ülkenin potansiyeli var. Bu ülkenin insanları, bu millet ferasetli, irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, çırpmayınca, yolsuzluk yapmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin imkanları herkese yeter.

AKŞENER'DEN EMEKLİ MAAŞI SÖZÜ

Akşener konuşmasından sonra mikrofonu kendisini dinleyenlere uzattı. Bir vatandaşın emekli maaşlarından dert yanması üzerine Akşener, “Söyleye söyleye emekli maaşlarını 2500 liraya çıkardılar. 2500 lirayla bir emeklinin yaşaması mümkün değil. Biz yıllardır söylüyoruz, gelirsek ilk yapacağımız iş; 2500 liraya fikslenen emekli maaşlarının tümünü asgari ücret seviyesine çıkarmak olacak” yanıtını verdi.

ESNAF LOKANTASINDAN SİFTAH İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, “İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim” dedi.

Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti.

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