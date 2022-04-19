Jandarmadan tatilcilere uyarı: Cazip fiyatlara aldanmayın

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, lüks otellere ait web sitelerinin kopyalanarak cazip teklifler sunulması suretiyle 2021 yılı içerisinde 38 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilerek, dolandırıcılık olayları hakkında vatandaşlar uyarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla Valiliği ve Muğla Jandaram İl Komutanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada Muğla il ve ilçelerdeki lüks otellere ait web sitelerinin kopyalanarak cazip tekliflerle pazarlandığı ortaya çıktı.

TATİLCİLER UYARILDI, LÜKS OTELLERDEKİ CAZİH FİYATLARA ALDANMAYIN DOLANDIRILMAYIN

Türkiye'de internet aracılığı ile rezervasyon yaparak tatile çıkmayı planlayanlara yönelik siber dolandırıcıların tuzağına düşülmemesi istendi. Muğla ili ve ilçelerinde turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle 2022 yılında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla; internet üzerinden otellere ait 352 site üzerinde çalışma yapıldığı, sahte olduğu değerlendirilen 2 site hakkında otel yetkilileri ile kurulan koordine sonucunda 26 sahte web sitesinin erişime engellenmesi sağlandığı ve çalışmalara devam edildiği belirtildi. 2021 yılı içerisinde 38 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldiğini açıklanırken, konuyla ilgili 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilerek, dolandırıcılık olayları hakkında vatandaşlar uyarıldı.

TATİLE ÇIKMA HAZIRLIĞI YAPANLAR BUNLARI UNUTMASIN

Tatile çıkma hazırlığı yapanların mağdur olmaması için özellikle sosyal medya, e-posta, kısa mesaj gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil tekliflerine karşı dikkatli olunması, tanıtımı yapılan tesise yönelik rezervasyon motoruna yer verilmeyip sahte sitelerin çoğunlukla doğrudan telefon aramasına yönlendirildiği, bu hususta tüketicilerin şüpheyle yaklaşarak belirtilen telefon numarasını farklı kaynaklardan kontrol etmesi , tatil yapılacak otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesi www.ktb.gov.tr, seyahat acentalarına ilişkin bilgiler ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği resmi internet sitesi www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulaması, Rezervasyon yapılacak internet sitesinin ise Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığı www.eticaret.gov.tr adresinden kontrol edilmesi ve dolandırıcılar tarafından yüksek reklam bedelleri ödenerek arama motorlarından ilk sırada çıkan otellerin düşük fiyatla rezervasyon tekliflerini teyit etmeden rezervasyon yaptırmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

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