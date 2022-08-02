Kaçak villa AKP’li meclis üyesinin kızına ait çıktı

Balıkesir Marmara Adası Manastır Koyu'nda, sit alanına yakın inşa edildiği ileri sürülen kaçak villanın, AKP'li Meclis Üyesi Ediz Öztürk'ün kızına ait olduğu ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmara Adası Manastır Koyu’nda, sahile sıfır noktada inşa edilen villanın Marmara Adası Belediyesi AKP’li belediye Meclis Üyesi Ediz Öztürk’ün kızına ait olduğu öğrenildi.

“BAKANLIĞA İHBAR ETTİM, GELİP BAKMADILAR”

Marmara Adası, Çınarlı Mahallesi Manastır Koyu’nda, AKP’li Meclis Üyesi Ediz Öztürk’ün kızına ait sit alanına yakın kaçak villa hakkında konuşan Marmara Adalar Belediyesi Başkanı AKP’li Süleyman Aksoy şunları söyledi:

“Doğrudur Ediz Öztürk, benim meclis üyem. Bize bu bina ile ilgili ihbar geldi. Ölçümlerini yaptık. Gerekli cezayı da kestik. Bina kaçak olduğu gerekçesiyle de savcılığa verdik. Hukuki süreç devam ediyor.

Binanın 15-20 metre yanında da kilise kalıntıları var. Orada daha 20-30 tane daha ev var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ihbar ettim. Gelin bakın dedim. Gelmediler. Videolarını çektim. Ayın 15’inden sonra Ankara’ya gidiceğim bunları göstereceğim.”

“KANUN ‘YIKIN’ DERSE YIKIP ATACAĞIZ”

Villanın kızına ait olduğunu belirten AKP’li belediye Meclis Üyesi Ediz Öztürk’te, “Kanun ne derse onun emrini yerine getireceğiz. Kanun ‘Yıkın’ derse de yıkıp atacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan kaçak villaları böyle savundu: İmar affı çıkacak